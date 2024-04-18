東方日報A2：滲水辦查4.5萬個案　年耗逾3億公帑

本港每年接獲數萬宗滲水投訴，但徹查滲水卻貴而無效，在2024/2025年度預算中，「環境及食物」政策範疇的總經常開支約為123.5億元，較去年增加約5.5億元，增幅為4.7%，佔政府經常開支的2.2%，當中關於滲水辦的開支接近3.24億元。有議員質疑滲水辦去年接獲個案有4.5萬多宗，而發出「妨擾事故通知」的總數只有5,794宗，質疑平均一宗調查值6,000多元，花費相當高昂。

根據政府回覆特別財委會提問的文件顯示，2024/25年度預算3.24億元用作滲水辦的員工開支和部門開支，而2022/23年底開支約2.97億元，2021/22年度為3.14億元。人手方面，由食物環境衞生署及屋宇署組成負責處理樓宇滲水個案的聯合辦事處會適度調動人手處理個案，在2023/24年度人手，食環署方面有252人、屋宇署為102人，共354人。據資料顯示，2023年接獲45,033宗，共處理43,367宗，當中27,215宗甄別為不予調查的個案，完成調查的個案總數為16,152，而發出「妨擾事故通知」的總數為5,794宗；2022年發出「妨擾事故通知」的總數為4,587宗，上升1,207宗。

議員江玉歡在昨日特別財委會指出，滲水辦去年接獲個案共有4.5萬多宗，但只有近6,000宗發出妨擾事故通知，又質疑如果接獲個案只有4.5萬多宗，但用了3億多元開支，即6,000多元查一個個案，詢問為何如此昂貴。針對街市，她指政府用10億元管理街市，但沒有個別街市分項，而90%以上租出的店舖少於一半，成功出租率每年遞減，質疑10億元如何改善街市管理。

食物環境衞生署署長楊碧筠回覆指雖然滲水個案投訴多，但要調查是否有妨擾事故發生，如滲水情況低於35%，或源頭來自投訴人物業本身便不會調查，且調查門檻較高，因為需要在毫無合理疑點之下找出滲水源頭，才會發出妨擾事故通知書，而調查分為3個階段，辨識哪些是予以調查的個案、測試，以及深入測試。

另外，議員陳恒鑌提出特別財委會書面提問，指市民反映滲水投訴調查聯合辦事處的個案輪候時間普遍達到90日以上，當局會否考慮增加人手或資金。政府當局回覆指，在2022年接獲的個案中，可於90個工作天內完成調查的百分比為68.5%，而未能在90個工作天內完成調查的大多是較複雜個案，例如涉及多個滲水源頭、滲水重複或間斷出現等。

議員李世榮則問及選定試點地區的專業調查中使用新測試技術的成效為何。政府指自2018年6月起，聯辦處按適用情況在選定試點地區的專業調查中使用新測試技術，例如紅外線熱成像分析及微波斷層掃描。因應試用新測試技術所得的經驗和數據，截至2023年12月，聯辦處已將該等技術推展至合共14個地區使用。政府表示聯辦處一直密切監察新測試技術的成效。截至2023年12月，使用新測試技術找出滲水源頭的成功率約為64%。聯辦處會繼續有效運用新測試技術找出滲水源頭，並視乎市場上是否有相關服務提供者，將該等技術逐步推展至更多地區使用。

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