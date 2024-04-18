政府發展北都大學教育城　19院校提建議書　 有院校擬全校遷北都

北部都會區大學教育城為政府北都發展其中一個重要項目，當局預留逾60公頃用地發展教育城，有19間專上院校參與北都大學教育城的諮詢活動及提交建議書，反映多間院校有意參與。當中，更有院校希望把整個校園遷至北都，也有部分院校計劃在北都成立「衞星校園」以至計劃以自資模式成立國際化的大學校區等。教育局指，將循產業導向及支持香港成為國際教育樞紐等策略，逐步推展相關發展工作。

立法會內務委員會北部都會區發展事宜小組將於下周二舉行會議，討論北都專上教育發展，教育局向立法會提交文件，交代在北都推動專上教育發展的方向及工作。文件指出，教育局於去年6月舉辦簡介會，並於8月邀請有意參與北都建設的院校提交簡略的建議書，共有19間專上院校參與諮詢及提交建議書。

多間大學及專上院校早前紛紛表態有意參與北都發展，教育局文件指出，綜合各院校的意見，有院校冀把整個校園搬遷至北都；有部分院校計劃在北都成立「衞星校園」，以提供更多學術及研究空間，發展創新的學科，或把與北都及「八大中心」相關的現有學科遷至衞星校園。多間院校希望設立更多院校共用設施，例如動物中心、數據中心、學生宿舍、運動設施及圖書館等。

文件亦指出，部分院校希望加強與海外或區內院校的合作。有院校計劃以自資模式成立國際化的大學校區，提供更多與海外知名院校合辦的課程予本地及非本地學生；有院校計劃與其內地分校推動更多合作交流，以發揮協同效應；亦有部分院校計劃推動產教融合、科教融匯的職專教育，與區內產業夥伴加強合作，培育掌握業界所需應用知識和技能的專業人才。

教育局指，初步構思循4大目標與策略，逐步推展相關發展工作，包括北都以「產業導向」原則進行土地規劃，期望區內的專上教育發展能適度配合各區域的不同定位，推動產業聯動的多元發展，增加協同效應；在國際化、高質量發展等方面支持香港成為國際教育樞紐，吸引更多海外尤其來自「一帶一路」地區的學生來港；以及配合國家發展策略和北都「產業帶動，基建先行」的概念作規劃及發展等。