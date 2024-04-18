傳沙田T4幹路減磅3億　5月立會再闖關　議員直指造價昂貴

政府早前撤回沙田T4主幹路項目71.6億港元撥款申請，當局近日頻頻游說立法會議員，爭取支持。有消息指當局有意在5月初再提上立法會，工程費用減磅約3億港元，主要是改動隔音屏障物料及減少部分單車徑。雖然政府今日(18日)再解畫，指T4項目不但可紓緩地區交通情況，更有助分流交通，但有議員直指涉及工程造價昂貴，亦質疑能否紓緩擠塞。

運輸及物流局指T4項目若得到立法會財務委員會批准撥款，預計6年內建成。局方又指，T4主幹路、獅子山隧道改善工程、擴闊大老山公路T6橋及沙田繞道，在處理新界東不同路段和流向的交通問題是彼此互補。

當局預期完成大埔公路沙田段的擴闊工程、T4主幹路、獅子山隧道改善工程及T6橋擴闊工程後，新界東的主要幹道網絡，將大致能滿足短期至中期及直至2041年的運輸及物流需要，大部分現有及預期出現的交通瓶頸，將得以紓緩。

但議員林素蔚在立法會財務委員會特別會議上關注很多沙田及馬鞍山居民都支持T4主幹路項目，但造價近72億港元，非常昂貴，詢問當局有無進一步評估造價。運輸及物流局局長林世雄表示，明白公眾關注有關項目造價，政府一直回應訴求，並加入利民措施，會繼續進行解說，強調T4主幹路項目，能夠針對大埔道及提升沙田區內的交通。

另一議員黎楝國問及當局有無實際數據，完成大埔公路沙田段的擴闊工程及T4主幹路等工程後，如何紓緩相關路段的擠塞情況。林世雄回應稱，預計完成項目後，大埔公路相關路段可以「頂得順」，處理到擠塞情況。

運輸及物流局局長林世雄回應稱，明白公眾關注有關項目造價，造價與其他同類項目差不多，項目能針對大埔公路及紓緩沙田區交通。