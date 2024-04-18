特別財會：簡屋單位營運費每月一千　議員指住戶壓力大促下調

外界認為簡約公屋的成本高，要求政府壓低造價。房屋局預計3萬個簡約公屋的營運淨開支約為43.9億港元，本財政年度預留其中1,354萬港元作營運撥款，平均每個單位的每月營運費用約為1,000港元，被指較公屋單位高近1倍。議員鄭泳舜今日(18日)在立法會財務委員會特別會議上指若日後居民要交1,000元管理費，將造成很大壓力，關注有否下調空間。

房屋局局長何永賢回應指有關費用是營運費，當局的策略是三合一，不單是清潔保安、維修保養，亦會包括服務在內，例如在小欖樂安排的項目，將有交通接駁服務等，社區都會有得益。

身兼房委會委員的議員梁文廣關注，簡約公屋的1至2人單位比例佔約7成，3至4人及4至5人單位比例，分別佔約2成及1成，但現實情況不少劏房居民未必1、2人為主，部分可能是3人家庭。

首批「簡約公屋」預計明年第一季入伙，何永賢指今年年中會有中央平台，接受申請，未來也會多作推廣。她又表示，留意到市區和新界分別對大單位和細單位的需求較高，在規劃項目時已經有顧及；而採用5個空置校舍的項目，由於間隔等因素，大單位的比例會有六至七成。

對於有議員批評當局就劏房租管巡查不力，她指差估署已訂下目標，今年度會主動查核1000個劏房的業主。

另一議員洪雯指房屋局在早前的提問中，未能交代政府未來10年各種房屋種類比例的預測，只是表示每年更新房屋需求推算，制訂房屋供應目標，批評長遠房屋策略既不長遠，也無策略、無願景、無靈魂。

她又指，不少劏房戶並無資格輪候公屋，政府近年卻推出輪候公屋的津貼，不少年輕人不惜放棄向上流動，以符合輪候公屋的條件，批評當局獎勵市民「躺平」，打擊自食其力。

何永賢表明絕對不同意有關說法，指公屋制度絕非鼓勵年輕人等成年就輪候公屋，指長遠房屋策略的制訂，是務實貼近需要的做法，亦保持靈活性，應對社會或經濟的變化；當局亦可透過調節或理順房屋階梯，鼓勵年輕人上樓。