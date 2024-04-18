涉九龍城一單位虐待4歲女兒　案件押6.17再訊38歲婦續准保釋

九龍城沙浦道83號一單位上月發生懷疑虐兒案。一名4歲女童在單位暈倒，一度留醫深切治療部。執法人員懷疑女童曾受虐待，她的母親被控「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件今（18日）在九龍城裁判法院再訊。被告暫時毋須答辯。裁判官應控方要求，把案件押後至6月17日再訊，以待進一步調查，被告續准保釋。

38歲匿名女被告報稱任職家庭主婦，以英文字母「Z.A.L.」作代號。被告被控於2024年3月23日，在沙浦道83號御豪門某單位，身為對4歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致該女童她受到不必要的健康損害。

控方確認女童已經離開深切治療部。申請把案押後至6月再訊，以索取進一步法律意見。辯方認為押後時間太長，控方則形容本案不是一般虐兒案，需時調查及索取法律意見。裁判官最終批准控方申請，把案押後至6月17日再訊，續准被告以10萬港元現金擔保，期間不得離港，每周到警署報到次數減至兩次。

案件編號：KCCC 787/2024