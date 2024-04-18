教育局推內地交流團路線　中小生參觀羅湖法院聽審

教育局自2017/18學年起，每年提供約10萬個名額資助中小學生赴內地交流。有報道指當局自上月，5度向學校發通函介紹「薪火相傳平台系列」5個內地交流團路線，前日推出「羅湖法治探索之旅」將安排高小和初中生，參觀深圳羅湖區人民檢察院和人民法院、與當地執法人員交流和聽審，藉此認識國家法治發展，明白權利和自由非全無限制，希望學生可「激發愛國情懷」。

為期一天的「羅湖法治探索之旅」行程，包括參觀人民檢察院和法院、出席法治講座、觀看現場或直播庭審、參觀當地律師事務所，本港學生會跟當地執法人員、法治人員或內地生交流，學習目標包括認識國家的法治發展，希望學生了解所有的權利和自由非全無限制，享有權利時亦附有責任。學習活動將以普通話交流。該交流團設高小、初中兩團，分別在7月2及4日出團，每團名額為30名學生及3名隨團教師。教育局指參加者返港後須出席學習分享會。

教育局上月起至今介紹5個有關內地交流團，將在今年5至7月出發，分別前往深圳羅湖、南京、上海及北京。另外，教育局早前回覆立法會特別財委會的文件顯示，當局今學年已資助72,700名學生赴內地交流，涉7,880萬港元，較上一學年的210萬港元增加超過36倍。而受疫情影響，內地交流活動在2020/21及2021/22學年停辦，至上學年復辦，共有600名學生參加。