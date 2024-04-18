年花逾44萬港元維護　屋宇署推兩Apps僅下載共3.1萬次

近年政府各部門都積極開發手機應用程式，惟部分被指使用率偏低，有浪費公帑之嫌。根據當局提交立法會的回覆，政府目前有78個手機應用程式，部分下載次數偏低。 當中，屋宇署的「強制驗樓/驗窗錦囊」手機App，讓公眾了解強制驗樓/驗窗計劃流程，當年花近30萬港元開發，每年需花逾32萬港元維護，但過去一年只新增200次下載，累計下載次數只有2.52萬次。同樣屬屋宇署的「窗安無事」App，用意是方便業主搜尋合資格人士。該App在前年5月推出，每年花逾12.1萬港元維護，但推出近兩年至今，只有6000次下載。換言之，兩個Apps合共僅3.1萬次下載，卻要花費逾44萬港元維護。

消防處去年3月推出「香港消防處」App，花101萬港元開發，截至今年1月底，有7.4萬次下載。而民政事務總署的「香港持牌旅館」App每年花20.3萬港元維護，累計只有1.9萬次下載。當局又披露，過去5年共有38個政府的手機應用程式下架，對比去年的列表，過去一年來有7個程式下架，當中包括疫情期間使用「安心出行」，去年被指下載量「包尾」、政制及內地事務局推出的「"悅"讀基本法」亦已下架。

資訊科技商會榮譽會長方保僑指，「入錶易」等手機應用程式，因涉及繳費或定位功能，有需要推出手機應用程式，惟若只提供一般資訊，可通過網頁或在手機顯示的流動網頁內列出資料，政府並不需要每次推行政策都推出應用程式。方又提到，由於手機應用程式需經常在不同手機版本作測試，維護應用程式的費用非常高，建議政府部門如非必要，就不要推出手機應用程式，又建議部門可將不同資訊歸納在同一應用程式，政府資訊科技總監辦公室亦應在部門推出程式前，給予是否必需推出的建議。

政府資訊科技總監辦公室指，會要求各局和部門在推出流動應用程式後定期檢討，包括程式是否切合用戶需要，並達致預期成果及成本效益。如流動應用程式相關計劃或措施已完結、下載率未如理想等，部門應考慮將程式下架。