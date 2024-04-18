港鐵4.27紅磡「站見」體驗館　走進黃頭烏蠅頭車廂

港鐵公司將於下周六(27日)起，在紅磡站內推出名為「『站見 』鐵路展」的全新鐵路體驗館，展出多款退役列車和部件，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」和56號柴油電動機車「杜利華號」，以及過百件鐵路珍藏，帶參觀者穿梭香港鐵路的今昔時光。展覽將由下周六起，逢周六、日及公眾假期，開放予公眾人士預約，免費入場參觀，暫定展出至今年底。

鐵路展以「站見」、即在車站相見為主題，位於紅磡站內城際直通車區域內，設有三大展區，其中「下一站…回憶」為展覽亮點，展出兩款退役列車，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」和中期翻新列車「烏蠅頭」，以及一輛56號柴油電動機車「杜利華號」。參觀者除了可與停泊在月台上的列車拍照留念外，亦可以登上兩款載客列車，感受列車發展的變遷。

「鐵路歲月」展區則以不同年代鐵路員工珍藏的物品和故事為主題。港鐵退休員工李兆祥特意為是次展覽，捐出在港鐵的第一張糧單。他於1980年加入港鐵，初時任職辦公室助理，在工作3至4年後，在公司的資助下修讀物業管理課程，其後轉到物業部工作，直至2020年退休，在港鐵工作近半個世紀。他表示，捐出的糧單是他人生中首張糧單，且糧單仍用手寫。雖然首張糧單意義重大，但他笑言，「自己Keep(保存)都係放喺File(收藏夾)，捐畀公司比自己收藏更有價值，畀參觀者了解社會收入的變遷。」

此外，展覽亦設有不少互動元素，除了與各代的列車近距離接觸外，還可以收聽港鐵公司在全球各地營運的車站廣播，更可模擬不同年代的職員「換上」制服拍攝相片。展覽由下周六起，逢周六、日及公眾假期，開放予公眾人士預約免費入場參觀。公眾人士可由本周六(20日)早上10時起於港鐵網站查看並預約30天內的場次；港鐵亦會在「站見」鐵路展開放首兩個月，預留平日時段予社區團體組織參觀。展覽暫定展出至今年底，每場參觀時間為75分鐘和參觀人數約100人。