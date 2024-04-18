特別財會：輪候公屋人士獲現金津貼　議員斥獎勵市民躺平

有議員指現時很多年輕人都放棄「向上流動」而加入輪候公屋行列。

輪候公屋時間長，基層上樓難，年輕人更難。為紓緩輪候公屋人士的壓力，政府已推出現金津貼試行計劃，有議員今日(18日)在立法會財務委員會特別會議上指現時很多年輕人都放棄「向上流動」而加入輪候公屋行列，批評當局獎勵市民「躺平」，打擊自食其力。

政府於2021年6月推出為期三年的現金津貼試行計劃，向合資格公屋一般申請住戶提供現金津貼，截至今年2月底，已向約97,500個住戶，發放合共約42.5億港元現金津貼，政府決定延長試行計劃一年至明年6月。

議員洪雯在特別財會上指房屋局在早前的提問中，未能交代政府未來10年各種房屋種類比例的預測，只是表示每年更新房屋需求推算，制訂房屋供應目標，批評長遠房屋策略既不長遠，也無策略、無願景、無靈魂。

她又指不少劏房戶並無資格輪候公屋，政府近年卻推出輪候公屋的津貼，不少年輕人不惜放棄向上流動，以符合輪候公屋的條件，批評當局獎勵市民「躺平」，打擊自食其力。

房屋局局長何永賢表明絕對不同意有關說法，指公屋制度絕非鼓勵年輕人等成年就輪候公屋，指長遠房屋策略的制訂，是務實貼近需要的做法，亦保持靈活性，應對社會或經濟的變化；當局亦可透過調節或理順房屋階梯，鼓勵年輕人上樓。

另一議員吳秋北關注政府有無時間表解決劏房問題。何指政府有決心解決劏房問題，「解決劏房問題」工作組正收集不同數據及與政黨團體溝通，吸納意見，但她指出劏房問題複雜，落地要小心，包括如何制定劏房居住環境的最低標準、如何取締不合最低標準的劏房等。

何續稱，當局交給行政長官的報告中一定會有相關時間表，其後公開報告時會清晰告知公眾政府的規劃。