內地護士到港當局指適應性強　擬安排港護士往廣東省醫院交流

第二屆大灣區專科護理知識交流計劃約100名廣東省護士已於今年1月至2月分批抵港，參與計劃的護士平均擁有9年相關臨床經驗，預計計劃明年1月前完成。有參與計劃的內地護士認為兩地使用的術語不同，不過醫療設施相若，適應困難不大；負責指導的香港醫護就表示內地醫護適應性強，亦非常勤力，又指計劃有助兩地醫護交流。

今屆計劃擴展至多個專科，包括眼科、圍手術科，及重症監護（香港稱深切治療）等。參與計劃的律敦治及鄧肇堅醫院副顧問護師陳正郴就指，負責指導的香港護士採用「一對一」帶教模式，與以往教導新入職同事無異；認為交流計劃不會加深香港護士負擔，稱「原本就係咁多嘢做」。他覺得內地適應性非常強，而且會勤力學習，因此很快就能了解有關的醫療程序；又指雖然交流護士目前多為視察醫療流程，不過計劃亦讓本地護士了解內地醫療體系，達致雙贏局面。另一位有份參與的本地護士新界西醫院聯網顧問護師葉佩靈亦表示認同，她指出雖然香港不少醫療術語都使用英文，而內地使用中文，不過在提供相關的術語對應表後，交流護士非常主動學習，加上他們本身亦有多年經驗，故適應得非常快；她亦認為「多個專業人士分享意見」有助提升整體醫療質素。

暨南大學附屬第一醫院護士蘇志強為本次計劃的交流護士，他相當欣賞香港醫療程序井然有序，分工明確，值得內地學習；他認為雖然術語上語言不同，但大家目標一致，都是改善病人情況，故交流困難不大。另一位交流護士北京大學深圳醫院護士莫敏華就表示，香港工作流程和儀器與內地大致相同，適應上不算困難；她又與香港同事分享內地的電子化醫療訊息系統，望能促進兩地醫療體系發展。

面對香港社會人口老化，醫療需求急增，醫管局總護理行政經理唐華根博士就指計劃有助引入醫療人才，他亦強調會以港人為先，醫護人員及學生不用擔心職位減少；又指新加坡等國家亦有類似政策，香港應採取相應措施吸引人才作制衡，而且新加坡引入的人才亦有文化上的差異，相較之下，從國內引入文化背景相同的人才或成香港優勢。唐博士亦表示下階段會安排130名廣東省護士來港交流，未來希望可擴大計劃，讓香港醫護亦到內地交流，進一步完善香港醫療系統，例如加深對罕見病症的認識，有關計劃正與內地衞健委商討。