港府推「藝術3月」料使逾2.62億　豪派雪糕5日盛惠96.7萬元

港府今年首次以「藝術三月」串連推廣多個文化藝術盛事，文化體育及旅遊局向立法會財委會披露，品牌活動料花逾2.62億港元，當中花卉展覽、包括添馬teamLab發光蛋的「藝術@維港2024」分別預算逾5,000萬港元，「ComplexCon香港」、「巴塞爾藝術展香港展會」等3項活動分別亦獲批資助1,500萬元，是文化藝術盛事基金資助上限，但實際金額有待活動後確定。

對於免費派發雪糕的推廣效用，文體旅局指出，5天免費派雪糕的直接開支約為96.7萬港元，連同免費電車日和免費小輪日，以及不少機構算發利用活動作宣傳，令市民和旅客直接參與和受益，深受市民旅客歡迎。

另外，當局沒有特別估算旅發局「香港夜繽紛」可帶來多少額外旅客及經濟收益，一般會因應活動性質，訂立不同指標。當局指出，去年12月舉行的「全新廟街推廣」，截至上月初有大約120萬人參與，開支已納入旅發局整體預算。去年11月至今年元旦舉行的「香港繽紛冬日巡禮」有大約120萬人參與，開支約3,500萬元。