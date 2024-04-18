公署指修訂私隱條例已有初步方向　防止資料外洩

近年資料外洩情況頻生。立法會今日（18日）舉行財務委員會特別會議，有議員關注私隱條例多年來只有兩次修訂，問及政府會否預留資源作修訂工作。個人資料私隱專員公署回應指，正與政府討論私隱條例框架，已訂出初步修例方向，包括引入強制性資料外洩通報，以及會審視罰則。

數碼港去年遭黑客入侵，私隱專員工署早前發表調查報告，指數碼港欠缺足夠措施保障系統安全，又逾期保留個人資料，導致逾1.3萬人資料外洩。議員江玉歡指出私隱條例多年來只有兩次修訂，問到該署目前是否有預留資源作修訂工作，私隱專員工署在教育銀髮一族推廣保障私隱中，仍採用網上平台和地區辦講座，認為屬舊套路，問到當局有沒有新方法作出宣傳。

個人資料私隱專員鍾麗玲回應指，正與政府討論私隱條例框架，已訂出初步修例方向，包括引入強制性資料外洩通報、直接規管資料處理者，以及規定機構制訂個人資料保留政策，亦會審視罰則，引入行政罰款機制，該署有拍不少宣傳片在電視台播放方便長者了解。

另外，議員吳傑莊指政制及內地事務局將與台灣聯繫列入其工作範圍內，問到當中有否包括對民間團體資助。議員陳勇指香港與台灣地區因種種原因未能像從前般溝通，問政制及內地事務有否作好準備恢復溝通工作。

政府回應二人指，因兩岸關係問題香港在台灣的辦事處已停止運作，而政制及內地事務局亦沒有資助計劃資助民間團體，但商經局在當地仍有運作會提供協助，又強調當局有注意兩岸情況，情況許可的話希望恢復交流工作。