旅發局夜間餐飲券開支2400萬元　旅客兌換率僅約20%

旅客早前可憑夜間餐飲消費券到酒吧及食肆享受100港元優惠。

香港旅遊發展局早前向旅客及港人派發120萬份「香港夜饗樂」夜間餐飲消費券。文化體育及旅遊局書面回覆立法會特別財委會時指，全數消費券派發完畢，其中100萬份為旅客版的消費券，60%領取者為內地旅客。但消費券兌換率僅20%，活動整體開支達2,400萬港元。

旅發局自2023年11月起，向訪港旅客免費派發100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，每份價值100港元。旅客憑券可在傍晚6時起到全港約1,200間參與酒吧及食肆，堂食滿100港元便可即減100港元。

文體旅局透露，領取的訪港旅客中，內地旅客佔近60%；東南亞市場旅客則佔25%，日韓旅客亦佔10%，其餘旅客來自澳洲、美國等。不少是在旅發局的旅客諮詢中心領取。不過，派了的券使用率不高，相關餐飲消費券的兌換率約為20%，文體旅局解釋情況已較市面一般同類型的獎賞計劃為高，例如電子支付平台提供的優惠。

局方續指，由去年11月至今年3月，「香港夜饗樂」餐飲消費券，即訪港旅客領取的100萬份，以及本地市民領取的20萬份，當局合共花費2,400萬元。