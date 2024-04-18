以虛擬貨幣平台及空殼空司洗18億黑錢　3男女被捕檢大批證物

香港海關偵破利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案，涉款高達18億港元，拘捕2男1女共3人(42至60歲)，其42歲女疑犯報稱無業，2名分別50及60歲男疑犯，則報稱自僱人士及司機。海關表示，早前根據情報展開財富調查，經過資金流向分析後，鎖定3名涉案人士。他們於2021至2022年間開設了5間公司及18個公司銀行戶口，並於開戶口時報稱從事機械批發、手機配件及汽車零件等業務。

不過，3人開設的公司均無報稅及進出口報關紀錄，又無實質地址，相信全為空殼公司。有關公司戶口在開設後，不約而同即時出現頻密兼大額的交易，其中一戶口在一日內入帳高達3,900萬港元，且於一日內交易次數達達167次。海關經調查發現，該些空殼公司的資金來源，包括一個虛擬貨幣交易平及超過200間本地及境外公司，資金到帳後會在短時間內被轉到其他本地或境外公司。

海關經對資金分析後，相信一名女子開設的公司戶口，在洗黑錢過程中擔當上游角色，戶口除了接收公司轉帳外，還接受虛擬貨幣平台轉帳高達6億港元的資金，其後該些資金經2間持牌找換店轉到其他公司，或者轉移到另外2名男子的戶口，單是該女子處理的黑錢已高達9億港元。而2名男子的公司戶口則屬於中下游角色，其中1男子亦於該相同的虛擬貨幣平台收款，因此該男子與該女子從虛擬貨幣平台接收了7.5億港元，佔案件總金額的四成。

另1名男子的汽車業務公司戶口交易對手超過100個，在9個月內有逾3億港元交易金額，惟其交易對手業務廣泛，包括農產品、食品及日用品等，完全與汽車業務無關。該2名男子的公司戶口收到款項及經整合後，同樣會於短時間內把錢轉走。綜合調查所得，相信洗黑錢集團利用虛擬貨幣高隱匿性、及3名被捕男女的空殼公司，以虛假貿易作掩飾，因應公司戶口可以處理高金額的交易、及易於進行境外匯款的特點，因此利用非一般正常商貿手法將巨額犯罪得益作分層處理，短時間內作頻密及大額轉帳進行洗黑錢活動。

昨日(17日)海關採取行動，突擊搜查4個住宅單位、5間公司及2間持牌找換店，並拘捕2男1女，3人現正保釋候查。海關同時檢獲銀行匯款紀錄、多部手機、公司印章及文件等證物，並將繼續調查資金來源及去向，亦會循疑犯的的背景及資金流調查，不排除會有更多人被捕。