男學生刑毀飲品店獲緩刑　判詞指精神狀況不適合入教導所

飲品店「喜茶」位於沙田新城市廣場的分店，於2020年遭黑衣人大肆破壞。警方事後起訴7人刑事毀壞等罪，當中2人經審訊後獲脫罪，餘下5人分別被判入更生中心、教導所及監禁5至6個月。其中被判入教導所的男學生，不服定罪及刑期並向高院提出上訴。法官張慧玲於本月初早前開庭後，駁回定罪上訴，但刑期改為監禁4個半月，緩刑兩年。張官今（18日）頒下判詞，解釋裁決理據指，認為原審裁判官的裁定沒有犯錯，而刑期方面因男生現時的精神狀況已不適合進入教導所，故改判緩刑。

本案上訴人為侯羿同(20歲，報稱學生)。他被控1項煽惑他人作出刑事損壞罪，指他於2020年5月13日，煽惑他人作出刑事損壞行為。定罪方面，上訴方指裁判官錯誤理解及或應用「煽惑」罪的罪行元素，並對上訴人作不當推論，且錯誤裁定上訴人手機WhatApp訊息是準確而裁定上訴人有干犯煽動罪。法官認為裁判官已掌握煽動罪的控罪元素且沒有誤解，上訴人手機內的WhatApp訊息亦屬準確，駁回定罪上訴。

刑期方面，法官認同上訴方指，上訴人現時精神狀況已不再適合進入教導所，故再提取最新的教導所報告。經考慮報告及其精神狀况後，認為可考慮判處一個非即時監禁的刑期，好讓他在緩刑期間保持警覺，不再干犯罪行。因此法官最終改判上訴人緩刑。

案件編號：HCMA 166/2022