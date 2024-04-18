競委會與廉署搗樓宇維修工程貪污圍標集團　拘20人

競爭事務委員會與廉政公署過去兩日(16及17日)首次採取聯合行動，搗破一個新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團，搜查約40個處所，包括多間工程承辦商、顧問公司及物業管理公司的辦公室及涉案人士住所，檢走多項證物，包括電腦、手機及與樓宇維修工程相關的招標文件等。行動中，20人被捕，包括17男3女，年齡介乎36歲至70歲，包括集團主腦及骨幹成員，涉及工程承辦商、工程顧問、中間人、業主立案法團成員以及物業管理公司職員。

行動中，競委會行使了其強制權力，除了持法庭手令搜查處所，亦要求有關各方交出文件和資料。行動期間，有個別人士拒絕提供有關資料，妨礙競委會的調查工作，此為《競爭條例》所訂明的刑事罪行，競委會會作出跟進。廉署發現涉案公司及人士涉嫌行賄受賄以及從事反競爭行為，藉此操控樓宇維修工程的招標程序，將工程標價誇大，協助與集團有關的承辦商取得工程及顧問合約，並操控監督維修工程及發放工程費用，違反《防止賄賂條例》及《競爭條例》的「第一行為守則」。

行動共涉及2個位於港島的住宅屋苑及商住樓宇，以及4個位於新界的住宅屋苑及工業大廈的多項維修工程項目，合約總值約1.8億港元，個別合約金額由數百萬元至數千萬港元不等。個別工程項目懷疑涉及賄款逾100萬港元。其中一半涉案的維修工程合約仍未批出，而其餘的維修工程則早於競委會及廉署展開調查前已經開始進行。