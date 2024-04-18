本港今年1月至3月失業率錄3.0%　逾11萬人無工開

根據政府統計處今日(18日)發表最新勞動人口統計數字，2024年1月至3月，經季節性調整的失業率由2023年12月至2024年2月的2.9%，上升至2024年1月至3月的3.0%。失業人數由2023年12月至2024年2月的10.2萬人，上升至2024年1月至3月的11.1萬人，增加約9,400人。同期的就業不足人數亦由約3.7萬人上升至4萬人，增加約2,400人。當局表示，未來隨着本地經濟繼續增長，勞工市場短期內料會維持緊絀。

與2023年12月至2024年2月比較，在2024年1月至3月期間，差不多所有主要經濟行業不經季節性調整的失業率均見上升，其中地基及上蓋工程業、零售、住宿及膳食服務業，以及專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售業。

總就業人數由2023年12月至2024年2月的3,694,700人，下跌至2024年1月至3月的3,688,400人，減少約6,300人。同期的總勞動人口則由3,797,000人上升至3,800,100人，增加約3,100人。就業不足率亦由2023年12月至2024年2月的1.0%上升至2024年1月至3月的1.1%。