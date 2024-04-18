西貢牛尾海生物多樣性高踞全港第二　團體倡限人類活動保護

布氏鯨去年罕有現身西貢牛尾海一帶，最後疑被撞後不幸浮屍水面。香港海洋保育團體分別派潛水員收集牛尾海的水底數據，發現該處具豐富生態價值，包括多類珊瑚及海魚，生物多樣性高踞全港調查地點的第2位，但現時卻遭受人類活動破壞。團體促請當局將該處劃為「海洋保護區」。

鄰近西貢市區牛尾海的擁有獨特生態價值，所發現的珊瑚品種，佔在本港84個品種逾一半，包括十字牡丹珊瑚、蜂巢珊瑚、鹿角珊瑚和濱珊瑚等。珊瑚群落亦吸引了至少169種海魚聚居，當中超過35種屬本港罕見、瀕危或易危物種，例如瀕危的扯𣄃𩶘、香港紅斑、易危的管海馬、老鼠斑、油斑和本地稀有的馬尾藻魚。

香港海洋保育聯盟成員之一的Bloom Association Hong Kong亦透露，在過去8年進行全港珊瑚魚普查，期間記錄超過400種珊瑚魚，大部分都在牛尾海發現。聯盟成員「勃勃海洋」近年亦派潛水員在全港水域記錄珊瑚及海魚種類，發現牛尾海一帶的生物多樣性高踞全港調查地點的第二位，並已將數據轉交漁農自然護理署。

不過，這個生態價值極高的水域同時為休閒水上活動如潛水及獨木舟熱點。世界自然基金會香港分會海洋保育經理蘇隽彥表示，由於石珊瑚多處於淺水，尤其在橋咀島附近海域，珊瑚覆蓋度達65%，較受人類活動影響，一旦被獨木舟撞到，復原至少需時數十年，認為該處極需保護。海洋保育聯盟倡議將牛尾海約2,500公頃的海域劃分為「海洋保護區」，限制船速及遊客的活動等以減少人類活動破壞，保護及復甦漁業資源。