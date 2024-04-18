2月至今新冠死亡及嚴重個案有400宗　調查指逾半受訪者輕視該症

本港在新冠疫情後全面復常，但有調查發現逾半受訪者認為新冠病毒威脅輕微，即使出現呼吸道徵狀亦不會進行檢測；另近半受訪40歲以上長期病患者認為，未來半年感染新冠及流感機會很低，即使同時感染也不會嚴重。專家警告，感染BA.1及之後的變異病毒株的病人，再感染風險大增，有組織指今年初起新冠反撲，加上冬季流感高峰期仍未完結，呼籲市民保持防疫意識。而2月至本月初，香港已錄得400宗嚴重及死亡個案。

病人醫護權益協進會及醫院藥劑師學會於2至3月進行調查，以問卷方式訪問303名40歲或以上港人，發現85%受訪者曾感染新冠肺炎，平均達1.5次，最近感染平均為11個月前，13%受訪者或其親友曾因感染新冠而入院。調查顯示，56%受訪者認為，新冠病毒的威脅已變得很輕微，僅半數受訪者有上呼吸道徵狀時會進行檢測；48%受訪長期病患者認為，未來半年感染新冠及流感機會很低，49%認為即使同時感染，病情也不會嚴重。

本港新冠感染於年初起呈回溫迹象，確診率曾一度創近半年新高，在2月至本月初已錄得400宗嚴重及死亡個案；而流感高峰期則至今仍持續，相關入院率仍高於基線水平。感染及傳染病專科醫生林緯遜引述研究，自BA.1起的變異病毒株之再感染風險不斷增加，以感染後40周作界線，75%感染alpha、beta或delta早期變異病毒株的人士仍有保護力，但感染BA.1者則降至36%，而BA.4或BA.5感染者的相關風險更高。他指，大部分港人於2022或2023年感染，當時主要是BA.1或之後的病毒株，加上2022年後疫苗接種數字大減，港人大多已缺乏抗體。

有研究指出，長者及長期病患者感染新冠後，重症及死亡風險特別高，有1項長期病患的新冠死亡風險，較沒有長期病患人士大增50%；另一研究亦指，53%感染後接受深切治療的長者需使用呼吸機，其死亡率更高達97%。病人醫護權益協進會表示，調查反映中老年港人，特別是長期病患者，輕視新冠及其他呼吸道傳染病的威脅，情況令人擔憂，呼籲市民保持防疫意識，保持良好手部衞生，並定期接種新冠及流感疫苗，當局亦應做好資源分配，對留院新冠患者應及早處方合適形式的抗病毒藥，以減少住院時間及併發症，並降低相關醫療成本。