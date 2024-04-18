發布口交照裸露片囚1年　官駁回骨科醫生上訴　指原審無過度參與

骨科專科醫生婁子堅在社交媒體平台上，多次發布1名女子的裸照和性愛影片。他經審訊後被裁定4項發布淫褻物品罪成，並被判處監禁1年。婁不服定罪及刑期，並獲准保釋往高院提出上訴。高院法官張慧玲經早前開庭審理後，今（18日）頒下判詞，駁回婁的上訴，他須即時服刑。張官不認同上訴方指原審裁判官有過度參與案件，甚或對婁的代表律師兇神惡煞，而判刑亦非明顯過重，故駁回上訴。

35歲上訴人婁子堅被控於2020年先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即1張裸體女子X為1名男子口交的照片、1張裸體女子X坦露胸部的照片及2段裸體女子X坦露胸部及陰毛的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。

據原審案情指，事主X的丈夫Y在2020年5月14日獲告知其結婚相被發布在Telegram的1個群組內，Y發現發布帳戶的電話號碼與上訴人的號碼脗合，該帳户在群組發布1張X的性感相片，X及Y翌日報警，但執法部門以沒有露點為由拒絕落案。帳戶其後再發布1張X的口交相片，X仍認出相中人為自己，並表示是被偷拍。不久後，群組內再出現2段X的不雅片段。上訴人最終被捕，並被指涉案相片是由上訴人發布。

案件編號：HCMA 241/2022