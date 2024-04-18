新學年教科書平均加價逾3%　部分科目書價增達8.8%

萬千學子新學年教科書要加價，平均加幅約3.16%。根據教育局今日公布(18日)下學年教科書價格資料，2024/2025年學年的印刷課本及電子課本價格較本學年平均上升約3%，雖有四分一課本凍結價格，但不少主科教科書都有價格上浮，如初中一上的中國語文教科書，便由前年每本232元，增至240元；初中互動中國語文亦由前年的225元，升至來年的245元，後者加幅達8.8%。

教育局表示，為配合公民、經濟與社會課程於本年9月於本港中一級全面推行，該年級的中英版課本已於3月時列入「適用書目表」，供學校選書時參考；而通過評審的小學科學科和小學人文科課本將於2025/26學年起分批推出。

教育局續指，參考今年2月「綜合消費物價指數」較上年同月上升2.1%，課本價格的升幅尚算溫和。該局又呼籲書商履行企業社會責任，定價時已盡量克制，以減輕家長的經濟負擔。

當局指，通過「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」，希望幫助到有經濟需要的學生。於本學年，計劃中受惠於的學生約20萬人，約佔全港中小學生人數3成，津貼總額接近11億港元。另外，教育局於2020至2021學年起恆常化為每名中學日校、小學和幼稚園學生提供2,500港元津貼，以減輕家庭教育支出方面的財政負擔。