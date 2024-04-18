將軍澳小赤沙發現白色泡沫　屬消防及救護學院測試

消防處發言人今(18日)指，昨晚(17日)接獲報告，指在將軍澳小赤沙一處水潭發現白色泡沫。經了解，消防處昨曾在涉事地點附近的消防及救護學院進行「可生物分解無氟滅火泡」測試，懷疑測試期間部分滅火泡未有正確流進泡沫處理系統的渠管，而意外流入雨水排放系統。

消防處十分重視有關事件，已立刻清理學院內的雨水渠道，並於現場抽取樣本交由政府化驗所作進一步檢驗。本處已安排承辦商檢查泡沫處理系統，承辦商亦已於今日傍晚完成清理附近一帶渠道的泡沫。消防處未來數天會密切留意附近一帶渠道的情況，如再發現有泡沫流出，會作出適當跟進。此外，學院已暫停涉及滅火泡沫的操練，直至有關清理工作及泡沫處理系統的檢查工作完成為止。本處會繼續配合相關部門跟進事件。

是次測試的泡液為無氟滅火泡沫，有關泡液及泡沫可生物分解，不會長久存於環境中，亦不會成為持久性的有機污染物。消防及救護學院配備滅火泡液收集貯存缸，收集的泡液會再經由內部的泡沫處理機房分解。貯存缸最高可容納體積250立方米的泡液，而昨日滅火泡測試產生的泡液體積為52立方米。相關系統定期由承辦商進行檢查及保養。

翻查資料顯示，將軍澳小夏威夷徑及百勝角消防及救護學院附近一道山澗，屢次出現白色泡沫，事後證實為消防及救護學院訓練時用的泡沫。