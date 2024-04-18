資助電影被批唱衰香港　文體旅局稱為業界保留空間

港府「電影發展基金」被議員質疑資助涉嫌「軟對抗」、含負能量情節的電影，並批評獲批項目缺乏「說好香港、中國故事」的元素。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，不同人對電影內容或有不同看法，認為需為電影業界保留空間，強調「業界發展得好本身已是說好香港、中國故事」。

議員陳穎欣今日(18日)在立法會財委會特別會議上追問當局，指電影發展基金資助項目涉嫌有「軟對抗」、負能量的情節，缺少「說好香港、中國故事」的元素，質疑基金審批資助項目撥款的準則，為何沒有為正向思維電影在審批上加分。她引述有美國電影「說好美軍故事」時，美軍亦會控制出鏡的電影器材類型，質疑為何港府不參考。

陳又批評，當局早前曾指「不同人有不同看法」的說法，質疑是「阿媽是女人」的答覆，不點名指有受資助的電影內容涉及弒親，反問內容是否能「說好香港故事」，或能傳達正面思維或。她續指，港府不應資助「唱衰」香港的電影。

楊潤雄會上回應指，基金心在推動電影發展，只要業界發展得好，便已說好香港、中國故事，但內容上不同人有不同看法，舉例即使劇情某情節或某句說話或較負面，但情節之後或有其他人的言論反駁，電影是否負面視乎觀眾的想法及側重點，但強調電影須符合香港法例，包括國安法。楊認為要提供空間予電影業界發展，但若有電影能整套充滿正面意識、說好香港、中國故事，當局更樂意資助。