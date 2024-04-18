環保署走訪3大連鎖食肆分店　引述店舖稱一半人已「走餐具」

管制即棄塑膠新法例將在下周一(22日)「世界地球日」起實施，環境保護署指3大連鎖餐飲食肆店舖均已轉用或已準備好轉用非塑膠餐具，又引述店舖稱近日已有一半食客「走餐具」，署方已為實施管制作好準備和部署，有信心首階段的管制會順利推行。

環保署署長徐浩光今日(18日)到訪3間連鎖式餐廳的分店視察，了解餐廳集團就新法例實施的準備工作、餐廳提供的替代品餐具款式、供應情況和顧客的反應。他表示，相關餐飲集團合計超過1,000間分店均已轉用或已準備好在新法例實施時轉用非塑膠餐具。有店舖分享，有見管制即棄膠餐具快將推行，市民的環保意識不斷提升，近日已有一半顧客選擇外賣走餐具。

徐續指，餐飲集團亦實施不同的「走塑」措施，包括不主動提供即棄餐具和推出鼓勵客人自備餐具或餐盒的獎勵計劃等，亦有集團計劃供客人選購可重用的不銹鋼餐具，而其他連鎖食肆大部分亦會在下周一或之前「走塑」轉型。

環保署又說，他們會在新法例實施首6個月的適應期內走訪全港近2萬間中小型食肆，以及2萬間零售店和酒店賓館，集中宣傳教育，並提供建議和資訊，協助業界符合新法例的規定。署方亦建議商戶盡快在適應期內用完受規管產品的存貨，並應盡早預備合適的替代品，重申適應期內不會執法。