星光大道將換營運公司　每年最少有12場各類型活動

康文署今日（18日）公布，接納新世界集團旗下非牟利機構AOS Management (HK) Limited（AOS機構）就管理、營運及保養位於尖沙咀海濱的星光大道及梳士巴利花園提交的建議書。該機構將在本月20日開始為星光大道及梳士巴利花園提供為期15年的管理、營運及保養服務。

AOS機構歡迎政府的決定，該機構將會以自負盈虧方式，積極管理、營運及保養星光大道及梳士巴利花園，並會執行合約所列明的營運條款，包括新營運者需在每年至少舉行12場活動，涵蓋藝術、文化、旅遊、康樂和體育五大範疇、持續優化海濱設施等，並繼續擔當推廣香港電影及流行文化的角色。

該機構又稱，歡迎不同機構或企業與之攜手締造更具活力的世界級海濱地標，為本地市民和全球旅客構建獨特的文化旅遊體驗，協助優化香港海濱旅遊景點。

康文署表示，合約的首八年為固定合約，固約到期後，經政府檢討機構的整體表現後，再決定是否延續餘下七年的合約。康文署在去年8月宣布邀請非牟利機構就星光大道及梳士巴利花園的管理、營運及保養工作提交建議書，以物色最合適的非牟利營運者，並於2023年9月舉行簡介會。在截止日期前，康文署接獲一份合資格的建議書，並交由評審委員會根據訂明的準則考慮和評審。現時星光大道的管理、營運及保養合約將於明日（19日）結束。