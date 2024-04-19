當局連同區議員到翠屏河視察　指有信心按時完成工程

東網日前報道，觀塘街坊關注接近4年的活化翠屏河工程，或未能按時於今年第三季完工，昨日(18日)觀塘區議會地區設施及發展委員會，約同渠務署和起動九龍東人員到翠屏河地盤現場視察。署方指工程符合進度，有信心可按時完成，承諾會留意淤泥積澱、持續檢視錯駁喉管情況，以及盡快解除完工部分的圍封以便行人通過，區議員則表示會密切留意工程進度。

有份參與視察翠屏河工程的觀塘區議員鄭強峰表示，渠務署官員指已完成活化翠屏河工程的基本結構，餘下是鋪設地磚，安裝玻璃圍欄等修飾和美化工序，形容工程接近80%完成。至於積澱疑似污水，其實是河道上的淤泥，近日已派員清理；而隱約飄來的臭味，則相信是來自海水裏的微生物，只要水量充沛，問題即可解決。因此，翠屏河將有調節水量的智能水閘，而秀雅道蓄洪池完工，更有助河道流水暢順流動。渠務署表示，雖已解決錯駁污水管道的問題，但承諾會持續檢視有關情況。此外，有區議員敦促署方留意將來河上浮島的安全性。

觀塘區議會地區設施及發展委員會主席柯創盛指翠屏河工程圍封範圍廣闊，對行人構成不便的情況，署方答應完工部分的圍封會盡快解除，並會同各持份者保持溝通，考慮讓公眾參與翠屏河竣工啟用的開幕活動。柯創盛指今次視察得到署方積極回應，會密切留意工程進度。

耗資13.42億的活化翠屏河工程項目，除了加強排洪能力以減低水浸風險外，還會透過水景、園景和生態概念活化河道，改善環境和生態景觀，美化毗鄰行人道及周邊地方連繫，成為休閒活動的新地標。有關工程在2020年7月開展，當中接近茶果嶺的跨河通道已於去年8月完成，配合茶果嶺海濱同步開放。