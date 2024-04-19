YouTube血腥色情影片不絕　東方第12度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube色情影片氾濫成災，揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，涉及大量裸露或性器官大特寫的片段，包括充滿血腥的徒手取心臟恐怖短片、大特寫陰部的陰整型效果影片，以及裸女對着鏡頭洗澡及跳舞的影片，今日(19日)第12度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視YouTube禍害。

第1條影片是充滿血腥、色情的恐怖短片，片長逾10分鐘，先是一名渾身血漬及泥濘的赤裸金髮女郎躺在膠袋上，胸部及陰部均無打格，心臟傷口滿是血。她奮力坐地來，摸着雙腳，聽到身後一名男子正與人通電話並揚言會處理她，且有長槍在側。裸女遂一絲不掛地逃走，男子聞聲響後立即開槍但落空，繼續追殺裸女。裸女匿藏樹林，拋石引開男子，終逃至水源。男子趕至步入水中欲槍殺裸女，反而被變回人魚的裸女反擊，更徒手取出男人的心臟。男人吐血身亡，人魚高舉血淋淋的心臟尖叫起來。

第2條影片是大特寫陰部的影片，是日本一間整形診所的美容手術影片，片中一名接受小陰唇縮小手術女顧客，躺在手術床上張開大腿，展示手術後1個半月的效果，陰部全程無遮無掩，可見仍然浮腫。男整形醫生表明要完全消腫大概需要6個月的時間，之後疤痕就會不再明顯，部分浮腫的地方也會變得更薄，片中有陰蒂露出，醫生用手指指着陰蒂及陰唇表皮，稱手術之後會變得更整潔。第3條影片亦是美容手術影片，赤裸下身的女子站立，男整形醫生坐下來仔細介紹她陰唇整形術的成果，有打開大腿展示陰部的前後對比圖，期間，醫生又用手觸碰其陰部。

第4條影片是裸體女舞蹈員在鏡頭前隨音樂跳舞，不時擺出撩人姿態，胸部及陰部均無打格。最後第5條影片是一名身材火辣、豐乳肥臀的外籍女子對着鏡頭洗澡搔首弄姿，不斷用肥皂泡在胸部打轉，抹身時又對鏡頭狂扭臀部，意識淫穢。