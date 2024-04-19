今年首季會展業恢復至疫前9成　貿發局指本港有望年內加入RECP

審議本年度預算案開支的特別財委會今日(19日)最後一日開會。貿發局於會中指出會展業已經逐漸恢復至疫前9成，盼未來繼續推廣，說好香港故事；有議員就關注展覽場地擴建進度，商務及經濟發展局稱會盡快展開工程；亦有議員關注香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》進度，商經局局長丘應樺就東盟國家支持香港加入，惟仍未完成程序，在內地協助下有望年內完成加入程序；另外亦有議員批評駐倫敦經貿辦實制作用，認為每年派10多人用3,300多萬港元，對當地反中亂港的政客無用的游說是沒有意義的。當局就回應駐倫敦經貿辦亦要負責其他地區事務，有存在的必要。

貿發局總裁方舜文亦表示，會展業去年底已恢復至疫情前7至8成，今年首季更達疫前9成，不同的展覽亦有出彩成績，例如上月舉行的國際珠寶展，有參加展覽的沙特珠寶公司成功在展覽中物色到3間來自香港和印度的參展商，簽下1,000萬美元(約7,830萬港元)的訂單。貿發局未來會繼續進行推廣，讓外地商家認識香港，讓他們回國後與業界分享，說好香港故事。議員姚柏良亦認同本港會展業已經恢復正常，不過多年來只依靠灣仔會展及亞博館為展覽場地或不足夠，關注擴建計劃的進度。商經局副秘書長黃宗殷回應指，擴建規劃涉及灣仔北及機場島其中灣仔北工程由於港灣消防局重置計劃複雜，需要較長時間處理；而機場島方面，政府亦正研究北大嶼山醫院香港感染控制中心的後續安排，若有共識會盡快開展擴建工程。

議員易志明就關注到香港仍未能加入RCEP，問及有關計劃進度。商經局局長丘應樺回應指，RCEP整個協議在2022年初落實，成員國要得到本身國家核准後才能審核申請者，一般需時18個月；去年曾開會討論有關加入程序，惟幾次會議仍未完成。在一眾國家中，東盟非常支持香港加入，而香港與內地、新西蘭、澳洲、日本、南韓亦曾於不同會議場合舉行雙邊會面，以爭取支持。他強調香港具充分條件加入RCEP，政府將繼續與有關成員經貿部門保持緊密聯繫，又表示內地亦有敦促各國盡快完成程序，期望在今年內完成申請。

另外，葉劉淑儀議員就質疑駐倫敦經貿辦浪費人力物力，認為當地反中亂港的政客都是立場先行，如何游說都無用，在上其影響力現時已減低不少，問及政府為何仍派駐10多人，每年花3,300多萬港元。當局解釋，香港駐倫敦經貿辦不僅負責該處事務，亦要負責北歐和中東歐事務，認為目前安排適合，會適時對歐洲3個經貿辦分工作檢視。