「創意香港」更名「文創處」　推文化創意謀海外商機

香港文化體育及旅遊局按去年《施政報告》建議，向立法會提交附屬法例，更改「創意香港」名稱和相關職銜，將在今年6月14日改成「文創產業發展處」，簡稱「文創處」。當局指「文創處」會以產業導向為原則，積極推動文化藝術和創意業界產業化發展。

「創意香港」辦公室於2009年6月由政府成立，負責推動香港創意產業發展，自2022年7月1日起隸屬文體旅局；去年《施政報告》中就建議將辦公室改組成「文創產業發展處」。 當局今就將「創意香港」改組成「文創產業發展處」；目前「創意香港總監」將改名為「文創產業專員」，而「創意香港助理總監」就改名為「文創產業助理專員」，相應職級維持不變。

當局表示，會在「文創處」設立新的專組，主動為有關業界物色海外機會，積極帶領業界一同到世界各地參展及演出，向外輸出香港文創產業，為業界拓展商場，並藉此提升香港國際地位，「文創處」亦會增強對創造和生產文化知識產權的支援，發掘更多商機和商業化機會；並就香港及香港以外文創產業課題，包括香港文創產業現況、市場動向及趨勢、人力資源需求等，作深入研究及發佈行業消息。