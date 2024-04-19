3月個人破產呈請增至783宗　創去年11月以來新高

破產管理署公布3月收到的個人破產呈請有783宗，為去年11月以來最多。

破產管理署公布3月收到的個人破產呈請有783宗，為去年11月以來最多，按月升近21%，按年升近2.8%。總計首季，個人破產呈請有2,184宗，較去年同期增加近20%。

至於3月強制公司清盤呈請69宗，按月升約30%，按年升近41%。 上月發出接管或破產令有641宗，按月升近16%，按年升近28%。

德勤中國副主席黎嘉恩表示，破產宗數創近期新高，是受高息環境及投資氣氛低迷因素影響，加上樓價持續下行，已經連跌約10個月，銀行開始催收貸款即俗稱「Call Loan」，惟相信樓市「撤辣」後將刺激交投，有助加大置業人士套現及增加資金流的渠道，估計短期內破產宗數按月走勢保持平穩。

另外，本港3月份強制公司清盤呈請錄得69宗，按月上升3成，按年增近41%，創下2022年4月以來新高，發出接管或破產令錄641宗，按月升近16%，按年升近28%。黎認為外圍及本地市場尚未有利好因素，情況有機會惡化，估計強制清盤個案會集中在內地房地產、汽車相關、及出入口貿易相關的企業。他又指，現時是「現金為王」的時代，市民應保持自身現金流充足，把握未來投資機會，同時應避免借取高息貸款。