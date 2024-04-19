政府電子服務「易」故障　創科局指不能單靠資科辦

對於政府多項電子服務出現問題，立法會特別財委會上，有議員關注資科辦統籌系統測試的工作，創新科技及工業局局長孫東今日(19日)表示，各部門有自己資訊科技團隊，不能單單依靠資科辦。會上亦有議員關注企業進駐港深創科園時間，當局回應指，有望明年年中或之後可讓企業進駐，而另外5座大樓亦可望於明年上半年開展工程；此外，亦有議員關注政府1823熱線花費1.7億港元，但服務質素仍無改善，當局稱服務接受率達90%，對相關表現讚賞。

政府電子程式頻頻發生事故，田北辰議員指政府的電子服務驗證「梅菲定律」，可出錯的地方都會出錯，如區選的電子選民登記冊、「易通行」、「監考易」等，問及資科辦如何為統籌系統作測試，當局指各部門都有自己的資訊科技團隊，不能單靠資科辦處理問題，又指未來成立的「數字政策辦公室」，除了維持資科辦原有的支援角色，也有政策督導的職能。議員尚海龍就當局人工智能超算中心推展時間表作詢問。孫東回應，人工智能超算中心所有關鍵設備已送抵香港，今年內開始運作的計劃維持不變，望爭取盡快釋放3000P，即每秒300億億次的運算能力，又說政府至今沒有就中心的營運設施作撥款，會以市場營運模式運行。

會上梁子穎議員就關注企業何時可以進駐河套區。創科工業局表示，港深創科園首3座大樓將會在今年底起陸續落成，局長孫東就期望明年中或之後企業可以開始陸續進駐，又指另外5座大樓可望於明年上半年開始工程。他又解釋，現時因港深創科園西邊仍有不少隔離設施，相關委員會已作檢視，會盡快將設施遷至合適地方，又強調政府會平衡香港經濟發展和有可能的抗疫需要。

另外，議員江玉歡關注當局如何提升政府1823熱線的服務，指1823電話中心每年用約1.7億港元營運，但服務仍無改善。孫東指，根據去年數據，1823服務接受率達90%，今年首季亦能達到10秒內接聽指標，讚賞相關工作表現；江議員又質疑效率辦兩年以4億港元進行9個研究項目的必要性，當局就指，效率辦除了顧問工作，現正推行「數字政府」計劃，期望今年中將所有牌照、申請和審核服務，以及表格全面電子化。