四分三紮鐵工人開工不足　業界指出勤數字與往年差距不大

本港建造業工人工作不穩，香港建造業總工會最新調查數據顯示，有約75%受訪鋼筋屈紮工人反映開工不足或沒有工開。建造業分包商聯會會長伍新華今日(19日)在電台節目中表示，上月底出勤數字與往年沒有很大差距，並指現時工人長期跟1至2個老闆，呼籲工人若沒工開可「主動啲」尋求工會幫助。輸入外勞方面，伍新華相信外勞不會對取代本地工人。對於當前經濟下行，他認為對人手有一定影響。

伍新華表示，根據3月底的出勤數字來看，情況並不嚴重，3月底的出勤數字百分比與過去一年對比並沒有太大差距。伍新華認為現時工人還沒有到完全沒工開的情況，可能是在工作配對上的不理想。伍續稱，目前工人會長期跟着固定的幾個老闆工作，若老闆未能接到工則工人也會同時沒工開，呼籲工人可以在工作不足的情況下主動選擇尋求工會幫助。

另外，伍還表示，輸入外勞主要是針對政府公務工程，並且對外勞人數也有一定的限制，有相應的2對1規定。相信不會取代本地工人。他還指出，本港私人建造工程由放緩迹象。原本決定開工的項目延遲，或是原本需要趕工的項目現時時間正常化，他表示會對人手方面有一定影響。而且，當前經濟下行，市民沒有太強烈的買樓欲望，發展商亦會選擇放緩建造的速度。