當局指無意取消兩元乘車優惠　預計今年內完成檢討

目前除了長者兩元乘車優惠，政府還提供公共交通費用補貼。在今日(19日)立法會財委會特別會議中，有議員指兩個計劃有可能重疊，又要求當局交代憑什麼準則，把俗稱「邨巴」的居民巴士服務納入兩元乘車計劃。另有議員關注到，政府曾申撥款購買60個物業以加強社福服務，結果4年來只購得5個處所，質疑有官員失職。勞工及福利局表示無意取消兩元乘車優惠，但會和運輸及物流局研究，兩元乘車優惠和公共交通費用補貼重疊的情況；購買物業方面，只要符合社福設施的要求當局都會積極考慮。

議員黎棟國指巿民只要使用八達通，乘搭公共交通的開支每月超過400元可獲補貼。雖說60歲以上巿民需持有樂悠卡方可享兩元乘車優惠，然而樂悠卡本身就是八達通，只要多次乘搭非兩元優惠所涵蓋的路線，如乘搭港鐵北上、坐頭等、乘搭開往港珠澳大橋的巴士，就很容易達到公共交通費用補貼的界線，如此兩計劃就會有機會重疊。議員何敬康則要求當局解釋，基於什麼準則把邨巴納入兩元乘車計劃。

勞工及福利局孫玉菡回應指，兩元乘車優惠要一個月內乘搭200次才達到公共交通費用補貼的界線，表面看來很誇張，但選搭非兩元優惠計劃的交通路線確有機會積累夠400元。儘管公共交通補貼不是勞福局的範疇，但會同運流局 作出協調，共同探討此情況。至於兩元乘車優惠涵蓋居民巴士服務，其實是因應社會訴求，不過要符合相關條件，如邨巴的服務對象並不止屋苑的住客，其他人都可以乘搭。

社福界議員狄志遠，指政府在2019-20年度《財政預算案》宣布撥款200億元，預計3年內於全港購置60個物業以設立逾130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務等，預計 8.6萬人受惠，可是當局在過去4年只用了2.4億元購買5個物業。他說在今個財政年度，有7位非首長級官員負責購買物業，雖然樓巿下調，但成績近乎「食白果」，到底是相關官員失職，抑或購買物業是不成功的計劃？

孫玉菡解釋，當局希望用好200億元撥款，然而社福設施有好多限制，例如幼兒中心就有其高度限制，且附近不能有車房、娛樂場所等，當局已儘其所能去做，只要符合條件必定積極考慮購買。