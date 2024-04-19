廟街夜市續辦至年底　擴燈籠布置轉新款小食店

去年底推出、原定為期半年的「廟街夜市」，至今吸引逾150萬人次到訪，主辦的香港旅遊發展局今日(19日)宣布，將延長計劃半年至今年12月，並擴大特色燈籠布置範圍，為廟街零售段增添氣氛，及轉新款小食店以吸引更多旅客和市民到訪廟街。旅發局亦推出第2輪宣傳攻勢，重新製作經典歌曲《廟街》音樂短片，並由「廟街歌王」尹光演繹廟街好風光。

入夜後的廟街繼續五光十色，由喧鬧夜市到以「藝綴廟街」為主題的發光藝術裝置，吸引眾多旅客打卡。旅發局更將現有的傳統特色燈籠裝置，由「食聚廟街」攤檔段擴展至現時零售攤檔部分，燈籠延綿約300米。百燈綻放，令廟街一帶盡添熱鬧喜慶氛圍。

延長夜市下，旅發局亦安排更多類型小食店進駐，市民及遊客在牌坊位置的「食聚廟街」可以品嘗新推出的小食，包括近期大熱的手打檸檬茶，成為廟街消暑解渴之選，亦有攤檔售賣冰糖水果串，味道酸甜開胃。連同其他特色美食攤位合共22檔，加上10個懷舊小食流動檔攤，雲集多國美食，滿足不同口味的需要。

另外，旅發局邀請一代「廟街歌王」尹光到廟街重新製作其經典歌曲《廟街》音樂短片，在MV中，尹光除了帶領外國遊客在大牌檔一邊嘆啤酒，一邊品嘗東風螺、避風塘炒蟹等地道美食，又到夜市攤檔「掃街」。旅發局期望透過尹光的標誌歌聲，邀請旅客與市民重新探索廟街夜市，嘗盡街頭美食滋味。

旅發局總幹事程鼎一今日表示，項目乘着政府的「香港夜繽紛」激活廟街，截至今年4月初，估算超過150萬名旅客及市民到訪廟街，以「人氣」激活廟街，成績令人鼓舞，期望藉着推出新一輪的宣傳和延長營運期，商戶能把握契機，以「人氣」產生更多「財氣」，帶旺消費。

旅發局以「食聚廟街」和「藝綴廟街」為主題，在去年12月中推出全新廟街推廣項目，增設富地道風味的美食攤檔及設置多個發光打卡藝術裝置，激活廟街。