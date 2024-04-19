城大獲准在東莞辦大學　今年9月開學聚焦電腦科學及AI等領域

香港城市大學今日(19日)宣布，國家教育部於本周二(16日)向廣東省人民政府發函，批准正式設立香港城市大學(東莞)。城大表示，東莞校園將集中在電腦科學、人工智能與數據科學等領域發展，首批開設的4個本科課程及10個碩士課程，將於今年9月新學年開學。

城大(東莞)校園選址松山湖科學城，一期校園於2022年初動工建設，並於今年初啟用。一期校園包括行政樓、學術樓、學生宿舍、國際交流中心、綜合樓等生活配套設施。二期校園工程預計於2026年完成。城大校長梅彥昌表示，城大(東莞)將秉承城大的辦學理念，在「兩校一質」的原則下，致力推動富啟發性、互動性和創新的教育環境，以創新邁向未來，培育創科人才。城大又說新校園是粵港澳大灣區高等教育合作的重要標誌性成果，亦將進一步鞏固城大在創新教育及培育人才方面的領先地位。

另外，城大指，城大(東莞)將聚焦電腦科學、人工智能與數據科學、高端電子信訊、生物醫學工程、智能製造、先進材料、新能源、土木與建築工程以及數字經濟等領域，首批開設的電腦科學與技術、智能製造工程、材料科學與工程、能源與動力工程等4個本科課程，以及電腦科學、電子資訊工程學、材料工程及納米科技、機械工程學、能源及環境、商務資訊系統、土木及建築工程、工程管理學、生物醫學工程、資料科學等10個碩士課程，定於今年9月開學。