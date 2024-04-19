油麻地暴動案4男不服定罪 官僅批其中一人刑罰上訴許可

2019年11月反修例風波蔓延至理工大學校園，大批示威者於校園留守多日，並與執法人員發生衝突，最終大批示威者被捕。當中4名男子不服定罪及判刑，今（19日）在高院提上訴許可申請。法官聽罷陳詞後，只批出其中一人的刑罰上訴許可申請，其餘申請全部拒絕。

4名申請人依次為陳駿煒（28歲，地盤工）、謝澔庭（25歲，酒店接待員）、梁楀燊（21歲，學生）、張賀祺（23歲，無業）。4人均是經審訊後被定罪，梁楀燊被判囚4年9個月，其餘3人均判囚5年。只有張賀祺刑罰上訴許可，其餘3人定罪及刑罰上訴許可申請都被拒絕。

控方案情指，自2019年11月11日理大被佔領，示威者持續上街聚集組成「戰線」並表示要「營救理大」。執法部門於11月18日晚在控罪地點附近進行圍捕，當時大批身穿黑色衣物、以口罩遮蓋容貌的示威者在場與執法人員對峙，包括用雷射光束照向執法人員、用雨傘及雜物築起陣地、投擲汽油彈等。執法人員其後作出驅散，並於案發現場附近先後拘捕大批人士，包括4名申請人。

案件編號：CACC4/2023