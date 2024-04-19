串謀呃逾2630萬按揭　警司陳凱港兩罪罪成　官斥有意隱瞞警察身份

正被停職的警司陳凱港，涉嫌連同曾任總督察的前同袍，欺騙按揭貸款逾2,630萬港元。經審訊後，法庭早前裁定案件表證成立，區院暫委法官王證瑜今午(19日)裁定陳凱港面對的兩項欺詐罪罪成；其前同袍則一項欺詐罪成，另一項則罪名不成立。王官認為陳凱港申請該兩次按揭貸款時，是有意隱瞞其警察身份圖令自己獲益，其前同袍亦知悉陳的其中一次申請並作出協助。法官把案件押後至5月17日聽取辯方求情及判刑，並索取兩名被告的背景報告，期間2人須還押。

兩名被告依次為無報稱職業的陳凱港(50歲)及報稱商人的汪浩毅(49歲)。據證供指陳於案發時為警司，而汪則是陳在警校受訓時的同學，汪亦曾於警隊任職但案發時已離職。

兩名被告被控於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬港元月薪。兩人亦被控在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬港元月薪，以及陳凱俊於同年11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，接受逾11萬港元月薪。兩間機構最終分別批出兩筆貸款，涉及2,154.9萬港元及480萬港元。

案件編號：DCCC 132/2022