第2季業務展望調查14%受訪者看好　港府指營商氣氛稍改善

政府統計處今日(19日)發表今年第2度業務展望。統計處稱，預計第2季業務狀況較上一季為佳的受訪者(14%)比預期較差者(12%)所佔的比例略高。港府表示，大型企業的整體營商氣氛及招聘意欲較3個月前稍為改善，雖然複雜的外圍環境在短期內仍會影響營商氣氛，但本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。

統計處在上月2日至本月11日搜集香港各行業中約560間大規模的機構單位的高級管理人員對短期業務表現的意見。以不同行業來看，在金融及保險業中，有較多的受訪者預期今年第2季其業務狀況較第1季好。在零售業和建造業中則相反，預期其業務狀況較差的受訪者多。而在業務的或產出量中，金融及保險業預期業務量上升的受訪者則比較多。統計處表示，受訪者總體預期第2季的業務或產出量會相較第1季度下降或維持不變。

在就業方面，受訪者總體預期第2季的就業人數會較第1季的上升或大致維持不變。尤其在地產業、金融及保險業、住宿及膳食服務業和建造業中，有較多的受訪者預期今年第2季的就業人數較上一季上升或大致維持不變。不過，在資訊及通訊業中，預期其就業人數下降的受訪者則比預期上升者為多。

貨品售價及服務收費上，受訪者則認為與第1季相比大致維持不變。在住宿及膳食服務業中則預期其服務的收費或所提供食品的價格較第1季會有所提升，零售業則預期其貨品售價下降下降的受訪者較多。