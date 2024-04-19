4商會支持新田科技城發展規劃　指相信已平衡產業發展及環保

政府近年大力發展北部都會區，而新田科技城是重點發展計劃。環境諮詢委員會將在下周一討論新田/落馬洲發展樞紐的環境影響評估報告，10個環保團體日前發起聯署，批評環評涉違反法定要求，以及至少27項技術評估和數據錯漏，促請環諮會建議環保署否決該份環評；又指環保署接納環評，不排除提出司法覆核。香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港中華總商會表示，大力支持新田科技城的發展規劃，認為本港正處於產業轉型關鍵時刻，科技城將會是帶動本港邁向新型工業化的重要引擎，相信規劃已在產業發展及環境保育方面取得平衡，期望各界早日凝聚共識，以務實、靈活的態度解決分歧，令發展項目早日進行。

聲明指出，新田科技城佔地1004公頃，根據環評報告，有超過240公頃的建議發展範圍是位於濕地保育區和濕地緩衝區，當中超過6成、即約144公頃是棕地和已填平的魚塘，並且包括邊境管制站等已發展用地，餘下近4成、即約90公頃魚塘，近半已荒廢或沒有養殖活動，引起保育關注的正是這90公頃土地。規劃中存在爭議的土地面積佔比不高，絕不應該因此而拖慢整個項目的發展。發展科技城是各界基本共識，工商界亦十分支持環保，目前的分歧並非不可解決。

4個商會表示，香港正值產業再一次轉型的關鍵時刻，科技城發展不容有失，各界應以大局為重，努力尋求最大共識，令項目可全速推進。工商界同時促請政府在不影響科技城發展進度的前題下，制訂各種應對策略，確保工程早日開展，以免窒礙創科及新型工業化發展，影響香港長遠發展。