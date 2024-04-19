新失業率輕微上升　議員建議為申請外勞僱主加強就業選配

各行各業人手不足，政府推出多個補充人才計劃。在今（19日）的立法會特別財委會上，有議員指出，現時香港的技工學徒大幅減少34%，指相關服務不能北上尋找。有勞工界背景的議員表示早前公布的失業率上升0.1%，多了9400人失業，相關行業與輸入人才計劃的行業有關，詢問會否因應失業率上升，為申請外勞的僱主加強就業選配，不過亦有議員表示獲批的輸入人才計劃申請只有約11%，質疑數量大少。

議員江玉歡表示18個指定行業的註冊學徒由2021年約1700人大幅下降至827人，而46個非指定行業的註冊學徒有2600多人，當中2級飛機維修技工由21年26個註冊學徒下降至6個，專業樹藝管理員有18個下降至3個，指技工學徒大幅減少34%，詢問當局為何如此難吸引學徒入行，又指服務不能北上尋找，擔心未來沒有人從事相關職業。勞工及福利局局長孫玉菡表示適齡人口減少，導致他們選擇更多，政府有措施希望更多人成為學徒，如學徒每個月多1000元津貼，而當人力資源推算計劃推出後，會因應狀況應對。

議員林振昇表示勞工處自2023年9月4日起推行「補充勞工優化計劃」。截至2024年2月29日，「補充勞工優化計劃」接獲3246宗申請，涉及申請輸入33951名勞工，期間獲批輸入的勞工人數為4010名。而早前公布的失業率上升0.1%，多了9400人失業，尤其是地基及上蓋工程、零售等失業率都有升幅，詢問當局會否因應失業率上升，為申請外勞的僱主加強就業選配，讓他們優先聘請失業人士。孫重申申請聘請外勞的僱主有4星期本地招聘，勞工處也會幫忙轉介。

針對高端人才計劃，議員尚海龍表示2024年2月，高才通申請計劃只有2911位申請者，對比同期2023年6266人低，詢問是否出現問題。孫認為人數是農曆新年效應，而去年剛推出有爆炸性反應，又指高才通運行大半年非常平穩。

議員李鎮強則指申請輸入勞工人數達到33292人，但獲批只有3739人，只有11.2%，當中零售、住宿及膳食業，分別為3.3%、1%、3%獲批，宣恩為何牽涉旅遊和民生的行業特別慢。他又指目前出現外傭跳工問題，詢問會否有人手宣傳避免。

孫表示未來3個月預計可以處理11886名勞工申請，相信程序優化後有更多個案可以批出，又指只要資料齊集，3個月可以做好流程。而外傭跳工問題，他指入境處會「睇得好緊張」，如屬純粹轉工，絕大多數不會再批簽證。

針對「職專畢業生留港計劃」，議員梁毓偉表示過去3年只有1至6個非本地生就讀相關課程，詢問1年400萬預算的指標為何；議員朱國強也表示幾年來只有8個留港，但政府估算1000個詢問估算原因。孫指過去較少人來港就讀職專因為內地沒有認可，但現時可以留港工作，相信有一定吸引力，又指職訓局和內地主要單位接觸，發現有很多學生有意願，而很多有意來港學生正在學習英語。