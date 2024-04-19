持仿製槍收賭波數　旺角防罪「天眼」鎖定行蹤3人被捕

有市民於昨日(18日)下午約5時許報案，指在旺角亞皆老街與通菜街交界，有男子持有疑似手槍物體。執法人員到場，該男子已沿洗衣街往快富街方向逃去，先後3度展示疑似手槍物體。人員找到報案人了解後，得知事主與持槍男認識，雙方早前因債務糾紛不和，當時持槍男與2名男女同伙乘的士到達案發地點時，遇上報案人及4名同伴，雙方再因債務問題爆發爭執，追逐期間男子3次向報案人展示疑似手槍物體。

人員翻查本月剛在旺角為防罪滅罪而安裝的閉路電視系統，透過相關閉路電視紀錄，成功追蹤及鎖定疑犯和2名同伙的樣貌和逃走路線。昨日(18日)及今日(19日)，人員以涉嫌「管有仿製火器」拘捕該名持槍的37歲中國籍男子，又以涉嫌「協助管有仿製火器」， 拘捕持槍男的2名同伙，分別是一名37歲中國籍男子及一名33歲中國籍女子。

人員在疑犯身上檢獲涉案的疑似手槍物體、和他們犯案時所穿的衣物。3名疑犯正被扣留調查。據悉，案件涉及黑社會糾紛，涉及10多萬港元波數，該疑似手槍物體似是玩具性質的槍。