東方日報A1：首季近2200宗申破產　港復甦路漫漫

本港經濟不景，股、樓等資產價格又加重財富蒸發效應，破產管理署公布的最新三月份個人破產呈請及強制公司清盤呈請雙雙衝破今年新高（見表），上月個人破產呈請有783宗，創去年11月以來新高，首季個人破產呈請更達2,184宗；強制清盤呈請亦有69宗，按月升約30%，單月數據創最少一年新高。學者及會計師事務所負責人指，破產及清盤情況上升，反映本港經濟受高息環境及投資氣氛低迷影響，強調現時是「現金為王」的時代。至於破產情況會否繼續飆升，需視乎未來經濟復甦的速度，學者認為，現時破產情況與1997年金融風暴及2008年金融海嘯時仍有差距。

破產管理署昨公布，3月共收到783宗個人破產呈請，按月升近21%，按年升近2.8%。總計首季，個人破產呈請有2,184宗，較去年同期增加近20%。至於3月強制公司清盤呈請有69宗，按月升約30%，按年升近41%，亦創下2022年4月以來新高。而上月發出接管或破產令有641宗，按月升近16%，按年升近28%。

根據破產署的統計，最新強制公司清盤呈請連月上升，上月的個案創超過一年新高，當局發出清盤令的數目亦首次突破40宗大關，上月共發出45張清盤令。

對於破產及公司清盤呈請雙雙飆升，會計業人士黎嘉恩表示，破產宗數創近期新高，是受高息環境及投資氣氛低迷因素影響，加上樓價持續下行，銀行開始催收貸款即俗稱「Call Loan」，不過，樓市「撤辣」後，樓市交投有改善，為置業人士提供了套現的渠道，有助破產個案情況保持平穩。

不過，近期地緣政治及外圍市場再添陰霾，情況有機會惡化，他估計強制清盤個案會集中在內地房地產、汽車相關、及出入口貿易相關的企業。黎強調現時是「現金為王」的時代，呼籲市民小心財政穩健，維持足夠現金流，應避免高息貸款等增加負擔的行為。

今年以來，破產及公司清盤數據持續上升，中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，現時經濟受到外在影響，一般中小企大都有借貸，若現金流等營運數據不好，在息口上升的壓力下，經營壓力料會上升。他認為，關鍵是股市、樓市及市民的信心問題，若市民願意買樓，樓市可以活起來，只要錢一直轉來轉去，經濟便不會有大問題。

另外，立法會昨日舉行特別財委會會議，政府亦談到「中小企融資擔保計劃」等協助中小企周轉的計劃。有議員關注如何減少政府壞帳，政府則表示，還款安排上有相關考慮。商經局副秘書長劉理茵指，預計壞帳率情況是因應經濟狀況，以及借款企業的營業情況有改變。就這個計劃，理解企業在現時經濟情況下，當局有部分還本選項，應該可令他們有空間慢慢逐步還本金，希望從中減低壞帳率情況。

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