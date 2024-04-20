料五一長假80萬內地客來港　下月推「禮貌運動」提升消費者體驗

內地五一長假將至，旅遊業議會估計，約有80萬內地旅客來港，較去年同期上升約30%；而旅行團數目則預料有800團，涉及約2.6萬至2.8萬人。旅遊界議員姚柏良今早(20日)在電台節目表示，全球旅遊業穩步復甦，本港各界需努力做好「好客之都」形象。他上周與政府官員開會，提出避免較多旅行團使用的香園圍口岸和港珠澳大橋大排長龍，令過關流程更暢順。

姚柏良認為，青島及西安自3月成為開放個人遊城市後，旅客增幅可觀，兩個城市過往也能以團簽來港，新措施下旅客更方便，惟五一客量預料不會大爆發。隨交通班次加密，客量亦會逐步提升。港人外遊方面，他指港人出外「唞唞氣」之後回港「搏殺」，是固有模式，不應埋怨。

議員張宇人表示，當局可加強打擊「黑的」，改善旅客體驗，若本港做好接待，相信中央會開放更多個人遊城市，旅發局下月會啟動「禮貌運動」，零售、飲食及的士業界會加入，除確保旅遊體驗滿意，亦同時鼓勵本地消費。

議員邵家輝則指，旅客消費模式已改變，個別商場在5月份有推廣，迎合旅客來港，最緊要是氣氛及服務態度。除舉辦盛事之外，各區亦應舉辦有本地特色的活動吸引旅客深度遊。例如在上環海味街設立牌坊，吸引旅客「打卡」。