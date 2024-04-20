流感及新冠雙疫肆虐　專家建議擴大「噴鼻式疫苗」適用範圍

近日新冠病毒和流感個案均有增多，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今早(20日)在電台節目表示，過去數年全球受新冠疫情影響，民眾較少外出，未能接觸到其他病毒，出現免疫負債。他建議市民及早接種新冠及流感疫苗。

關日華續指，本港幼童及12歲以下兒童的流感疫苗接種率，只介乎40%至60%，屬於較高接種率的中學生亦只有60%，情況不理想。他認為，提高疫苗接種率屬多方責任，衞生署和醫生可以向市民多做解釋，讓他們理解更多。關又稱，兒童若然感染病毒，有機會出現急性腦病變，導致腦部受到無法逆轉的傷害，接種疫苗能有效降低出現重症的機率，希望家長盡早安排子女接種疫苗。關又建議，政府可以擴大「噴鼻式流感疫苗」適用人士範圍，讓中小學生都能夠選擇接種。市民如盡快接種新冠及流感疫苗，預防繼發性細菌感染，避免引致出現嚴重併發症；同時做好個人保護措施，到人多地方最好戴口罩。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍亦在電台節目提及，衞生署到校接種流感疫苗計劃可提供針劑或「噴鼻式疫苗」供家長選擇，約90%家長會為子女選擇「噴鼻式疫苗」。唯部分家長認為疫苗的幫助不大，建議相關部門應該讓家長更加清晰了解疫苗的作用及重要性，可以及早安排子女接種。她又稱，目前噴鼻式疫苗只提供予幼稚園，小學未能受惠；若擴大噴鼻式疫苗適用人士範圍，讓更多兒童能夠及早接種，避免感染。