美國抵港汽車輪圈藏100公斤大麻花　貨車男司機提貨被捕

香港海關於本月5日在葵涌海關大樓驗貨場，根據情報分析及深入調查，檢驗一批由美國抵港的汽車輪圈，發現其X光影像有可疑，關員其後拆開包裝檢查，在18箱輪圈的中空位置，檢獲共100公斤以真空包裝的懷疑大麻花，估計市值約2,300萬港元。經監控遞送後，一名36歲本地貨車男司機於4月8日提貨時被捕，他已獲准保釋候查，海關不排除有更多人被捕。

海關指，近年部分海外地區將大麻除罪化，令不法分子更容易獲得大麻，並以各種手段走私至香港販賣，海運是其中一種常見手法。海關於本年3月6日檢驗一批由泰國抵港的木製餐桌時，在暗格位置搜出約35公斤大麻花，市值約710萬元。另外，關員於本年1月3日，亦在一批由泰國海運抵港的寵物食品內，發現有約40公斤大麻花混雜在正當貨品中，市值約800萬元。

於今年首季，海關在空運及海運貨物中，一共破獲約1.28公噸大麻類毒品，數量遠超2020至2022年每年全年數量，亦已達去年全年檢獲量的一半，反映海關執法策略見成效，縱使販毒集團利用不同方法增加執法難度，精心設計複雜的收藏手法，又將毒品混雜在正當貨品中，海關仍透過口岸管制，同時加強市內執法，成功破獲大量毒品，並於各宗案件中，一共拘捕31人，包括兩名分別13及14歲少年。