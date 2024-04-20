長者照顧問題浮現　照顧者感壓力應適時求助

近年有數起長者不堪照顧帶病伴侶壓力而引致的悲劇，有關長者照顧的問題亦隨之浮現。安老事務委員會主席李國棟今日(20日)於電台節目中講述政府為照顧者所提供的服務，鼓勵有壓力的照顧者向外界求助；又指相關部門有提供暫託服務，未來會繼續研究將內地安老院納入資助，為本地長者提供回內地養老的選擇。

李國棟表示，有關照顧者的悲劇令人心感無奈，認為需要擴大對照顧者問題方面的宣傳，讓有需要人士知道，其實不同階層的照顧者都會感到壓力，問題相當普遍，鼓勵他們向他人求助；他又指，醫社合作同樣重要，特別是基層醫療的家庭醫生，可以為照顧者提供相關資訊及協助，正視有需要個案，除培訓外傭照顧長者生理需要外，亦可教導外傭如何察覺長者情緒問題；又指長者因自我價值觀，未必肯去面對精神或情緒上的問題。

社署去年12月起擴展長者日間暫託服務，李國棟就認為日託服務對照顧者尤為重要，可讓他們稍作休息，惟未來需求會持續上升，現時可提供名額亦不多，長遠而言需要增加日間中心服務，以紓緩問題；他又指，照顧者津貼計劃恒常化，增至每月3,000屬好事，可象徵式支持照顧者，但亦要留意可否持續，而且除財政支援外，長者及有關家庭更需要的是求助及諮詢途徑。

另外，他認為放寬容許內地機構經營的安老院舍納入資助，可以增加港人到內地養老的選擇，不過亦需要設審核等配套，又表示政府有認真對有關安老院做考察，例如院方財政穩健程度、衞生環境，以及服務人員培訓質素等。內地院舍設「星級」制後，可以考慮將來作挑選內地認可院舍的標準。