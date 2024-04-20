平機會處理歧視投訴　林美秀指調停成功率高

林美秀指香港雖是多元社會，但個別市民對不同特徵和能力的人仍抱有誤解或歧視。

上周四履新的平等機會委員會主席林美秀，今早(20日)在電台節目中指出，香港雖是多元社會，但個別市民對不同特徵和能力的人仍是抱有誤解甚至歧視，須透過執法、預防及教育等多管齊下的策略以改變不當觀念和消除歧視。她又指過去幾年平機會在處理投訴方面，不少個案在未展開調查時便調停成功，省卻各方的調查甚至上法庭的時間和資源。

林美秀指平機會是一個獨立法定機構，負責監督香港四條反歧視法例，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》的實施和執行，為受到歧視的人提供有效申訴途徑。另一方面，平機會通過研究和政策倡議，安排培訓和進行公眾教育，致力提升社會大眾對歧視議題的了解，推動平等共融。然而，號稱多元社會的香港，個別市民對不同特徵和能力的人抱有誤解或歧視，因此平機會必須透過執法、預防及教育多管齊下的策略，改變這些觀念和消除歧視。

提到誤解或歧視所引起的紛爭，林美秀認為調停是在法院以外，另一個解決爭議的選項。她說平機會團隊在處理投訴及協助調停方面都非常專業，經驗豐富。在2020年至2023年期間，由平機會安排進行調停的個案中，成功率一直維持在80%以上，不少個案更是在未展開調查時便調停成功，省卻各方需要經過調查甚至上法庭的時間和資源。展望未來，林美秀表示會探討擴展平機會員工的專業知識及發展，進一步提升平機會的效率效能、專業地位及聲譽，以成為亞太區內領先的歧視爭議調停機構。

此外，林美秀指平機會團隊會根據2024-2026的策略性工作規劃所列出的策略目標及優先工作項目，謀劃及推進解決本港迫切的歧視議題，確保弱勢社群能平等參與社會，亦為應對香港社會的轉變和挑戰，例如勞動力短缺、人口老齡化增加對通達無障礙環境及設施的需求等。