垃圾徵費近70%市民無信心　逾半支持暫擱置　團體倡適應期延1年

政府推行垃圾徵費，早前於全港多個地點「先行先試」，社會上出現對垃圾徵費不同的意見。有團體就為有關政策作調查，發現近70%受訪市民對垃圾徵費如期推行欠信心；超過一半受訪者認為應暫時擱置計劃；在有關議題中，最多市民關注回收設施或有關配套不足，以及擔心開支及經營成本上升，各有近20%。有關團體就建議政府加強支援有需要住戶，並延長適應期至1年，期間向住戶免費派發指定垃圾袋，減輕家庭負擔。

調查訪問1,032名成年香港市民，問及有關如期落實、延遲或擱置垃圾徵費的意見；發現有68.3%受訪市民對計劃如期推行「無信心」，超過3成人更表示「非常無信心」；而相信可如期推行的就只有17.7%。受訪者中，居住「單棟式私人樓宇」逾80%人對如期落實欠信心。整體而言，有超過25%受訪市民認同押後垃圾徵費，51.1%人認為應暫時擱置計劃。而支持延期或擱置徵費的受訪者中，有21%擔心會垃加家庭開支及營運成本，而擔憂住處附近環保配套不足的人亦有19.5% 。

新青年論壇指，有40%受訪市民認同繼續落實垃圾徵費，關鍵為落實政策的步伐，認為政府要因地制宜，積極推動社區回收配套設施，加強對重點地區的支援，尤其是單棟式私人樓宇，以換取市民支持；又指市民傾押後或擱置垃圾徵費的原因有不少是因為配套不足和擔心開支增加，建議政府於適應期內免費各住戶派發指定垃圾袋，同時延長適應期一年，讓市民適應。