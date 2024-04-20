垃圾收費先行先試參與度參差　環境局稱不急於下定論

政府本月起推行垃圾收費「先行先試」計劃，環境及生態局承認計劃參與度參差，大部分市民認為垃圾收費擾民，又指當局會在5、6月向立法會報告先行先試結果，不急於就8月1日實施垃圾收費下定論。另外，首階段管制即棄塑膠下周一(22日)起實施，有議員稱食肆即棄餐具走塑，成本一定增加，冀業界、市民及政府共同承擔。

環境局局長謝展寰今日(20日)在一個電視節目表示，垃圾收費先行先試計劃的參與度參差，「三無大廈」只有一成多人參與，住宅樓宇、私樓有超過一半居民參與。市民對垃圾收費的觀感亦有落差，大部分認為擾民，只有少數人認同減廢；另外收到意見認為膠袋設計不合適，廚餘回收配套亦要增加。他表示，會收集各持份者意見，包括市民、院舍對指定袋的設計等，同時未來幾個月，做到所有公屋屋邨都會有廚餘機。至於是否如期8月1日實施，謝展寰就指，不急於下定論，會在5、6月會向立法會報告先行先試結果，再決定下一步。

首階段管制即棄塑膠產品將於下周一起實施，涵蓋即棄餐具及其他塑膠產品。謝展寰指，新措施有6個月適應期，相信食肆及商戶有足夠時間用完即棄塑膠餐具。被問到在新法例下，非本地網上平台不受規管，變相市民可以繼續購入塑膠產品，謝展寰相信在新法例下，絕大部分要淘汰的即棄塑膠產品都會淘汰，長遠希望做到減廢，鼓勵市民自備或重用餐具，相信措施會順利推行。

飲食界議員張宇人認為，食肆即棄餐具走塑、改用其他產品，較現時用的塑膠及發泡膠，昂貴數個至幾十個百分比，業界成本一定增加，希望業界、市民及政府共同承擔。他又指，使用即棄塑膠餐具及產品純屬習慣，目前代替產品的選擇很多，質量方面，要視乎顧客歡迎哪一種；而最環保及節省金錢的方法，是自備餐具及飲管。