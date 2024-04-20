馬會撥捐7.2億助基層　政府：三方合作精準扶貧

香港貧窮人口高企，賽馬會今天(20日)於活動中宣布撥捐合共7.2億港元，協助過渡性房屋家庭。有關計劃涵蓋理財支援、事業發展、社區活動等方面，預計可幫助超過1,4萬家庭。政府表示非常重視「政、商、民」三方通力合作，貫徹落實「精準扶貧」策略；他又指，政府一直將持續增進基層市民福祉視為重點工作，先後推出數個「精準扶貧」項目，回應大眾需求。

項目會以經過實證的農村脫貧模式為藍本，針對現代社會問題，為有需要的基層家庭量身訂造，協助脫貧，其中會透過儲蓄計劃和改善就業前景等措施，強化基層家庭經濟能力。計劃將涵蓋全港25個過渡性房屋項目，預計有超過1.4萬個家庭受惠。馬會主席利子厚於致詞表示，馬會將收益用作捐款，並為社會創造就業機會。單單上個財政年度，就已將合共359億港元用以回饋社會，為歷史新高；又對今次能在活動中，宣布透過慈善信託基金，撥款7.2億港元開展扶貧項目感到興奮。

港府指非常重視「政、商、民」三方通力合作，貫徹落實「精準扶貧」策略，將資源投放在最有需要的基層市民身上；又表示，持續增進基層市民的福祉一直是政府的重點工作，已經先後推出「共創明Teen」、社區客廳，以及在校的課後託管服務等項目，以更好扶助「劏房」戶及單親戶等有需要的基層家庭；又在全港18區成立452支的「關愛隊」，走到社區的最前線，切實地回應普羅大眾的「急難愁盼」。他提到關愛隊已訪超過4萬個家庭，提供超過7,000次支援服務。